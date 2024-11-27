На строительство дороги к будущему полигону ТБО в Чишме выделили 276 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства Челябинской области объявило аукцион на строительство дороги «Полигон твердых бытовых отходов — Чишма — М5 подъезд к Екатеринбургу». Начальная стоимость контракта составляет 276,7 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Будущему подрядчику необходимо построить 4,1 км трассы. До конца декабря этого года запланированы подготовительные работы, а с марта до середины ноября 2025-го — непосредственно строительство дороги. Половину обязательств должны исполнить субподрядчики. Аванс составляет 30%. Проектную документацию разрабатывало ООО «Уралдорпроект». Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2023 году министерство экологии Челябинской области подписало с ООО «Рокада» концессионное соглашение по созданию полигона твердых коммунальных отходов в Чишме. Он позволит принимать не менее 168 тыс. т отходов в год и захоранивать 110 тыс. т из них. Срок эксплуатации полигона составит 25 лет, а общая вместимость — 2,75 млн т отходов. Возвести объект планируется к 2026 году.

Виталина Ярховска