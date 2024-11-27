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Коммерсантъ FM
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Суд направил на лечение «смолинского маньяка», державшего девушку в плену 14 лет

Суд направил на принудительное лечение под наблюдением жителя Челябинска Владимира Ческидова, который убил женщину, а еще одну удерживал в плену на протяжении 14 лет. СМИ прозвали его смолинским маньяком (по названию поселка в областном центре).

«Назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением»,— сказала судья (цитата по «РИА Новости»).

По данным СКР, Владимир Ческидов познакомился с девушкой осенью 2009 года и пригласил ее в частный дом под предлогом «совместного времяпровождения». Похищенная провела в доме 14 лет. Сбежать девушка смогла только в июле 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания Владимира Ческидова положили в больницу.

По показаниям сбежавшей девушки следователи установили причастность мужчины к убийству местной жительницы в 2011 году. По данным СКР, Владимир Ческидов расчленил тело и закопал останки в погребе своего дома. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.

Подробности — в материале «Ъ-Урал» «"Смолинский маньяк" продолжит лечение».

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