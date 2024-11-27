ПСК-6 разработает проект межевания квартала площадью 13 гектаров в Уфе

ООО «Строительное управление №13 «ПСК-6» разработает проект межевания территории, ограниченной улицами Адмирала Макарова, Шота Руставели, Уфимским шоссе ориентировочной площадью 13,66 га. Соответствующее постановление главы администрации города опубликовано на сайте мэрии.

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Проект необходимо представить в Главное управление архитектуры в течение года.

На территории находятся общественные, коммунально-складские объекты, а также здания производственного назначения, обладающие «незначительным негативным воздействием на окружающую среду», указано в документе.

ООО «Строительное управление № 13 «ПСК-6» зарегистрировано в марте 2015 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями являются Андрей Носков, Виктория Тарасова и Олег Филиппов. Финансовую отчетность компания не публикует.

Майя Иванова