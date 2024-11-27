На ремонт трассы Кропачево — Месягутово — Ачит направят более 579 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии по итогам двух конкурсов 17 и 18 декабря выберет подрядчиков ремонта участков дороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Салаватском и Дуванском районах, сообщается на сайте госзакупок. Сумма начальных цен контрактов составляет 579,4 млн руб. Начальная цена первого контракта — 344,11 млн руб., из них 336,64 млн руб. выделит бюджет России, 7,47 млн руб. — республики. Максимальная цена второго контракта — 240,1 млн руб., в том числе 235,3 млн руб. из федерального, 4,8 млн руб. — из регионального бюджета.

Подрядчики должны с 15 мая до 30 сентября 2025 года отремонтировать участки дороги протяженностью 7,75 км и 6,23 км. Необходимо предоставить шестилетнюю гарантию на основание, пятилетнюю — на нижний и семилетнюю — на верхний слой дорожного покрытия.

Майя Иванова