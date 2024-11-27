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Владимир Путин учредил День морской пехоты

Владимир Путин подписал указ о праздновании 27 ноября Дня морской пехоты

Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает в Вооруженных силах России День морской пехоты на 27 ноября. Прежде праздник отмечали в этот день на основании приказа главкома ВМФ.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Изменения вносятся в указ президента «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». Изменения вступили в силу в день подписания — 27 ноября.

День морской пехоты официально отмечается 27 ноября с 1996 года. Прежде основанием для этого был приказ главнокомандующего Военно-морским флотом России «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». День морской пехоты приурочен к созданию «полка морских солдат» по указу Петра I от 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года. В 2024 году празднуется 319-я годовщина со дня образования морской пехоты.

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Цвета форменных головных уборов в войсках разных стран

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Морской пехотинец ВС РФ

Морской пехотинец ВС РФ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ

Военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сотрудник российской военной полиции

Сотрудник российской военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Солдат подразделения специального назначения Пограничной службы ФСБ

Солдат подразделения специального назначения Пограничной службы ФСБ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России

Сотрудники МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа Национальной гвардии России

Бойцы спецназа Национальной гвардии России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие сил специального назначения армии США, более известные как «зеленые береты»

Военнослужащие сил специального назначения армии США, более известные как «зеленые береты»

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Солдат Воздушно-десантных войск США

Солдат Воздушно-десантных войск США

Фото: Senior Airman Ryan Conroy / U.S. Air Force / DVIDS

Бойцы Королевского танкового полка Великобритании

Бойцы Королевского танкового полка Великобритании

Фото: Steve Parsons / Pool / Reuters

Военнослужащие Иностранного легиона Франции

Военнослужащие Иностранного легиона Франции

Фото: Ranu Abhelakh / Reuters

Швейцарский гвардеец Ватикана

Швейцарский гвардеец Ватикана

Фото: Remo Casilli / Reuters

Солдаты нидерландской Королевской морской пехоты

Солдаты нидерландской Королевской морской пехоты

Фото: Peter Dejong / AP

Бойцы спецназа Военно-морского флота Италии

Бойцы спецназа Военно-морского флота Италии

Фото: Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio / Getty Images

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Морской пехотинец ВС РФ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военнослужащие Воздушно-десантных войск ВС РФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Сотрудник российской военной полиции

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Солдат подразделения специального назначения Пограничной службы ФСБ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа Национальной гвардии России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Военнослужащие сил специального назначения армии США, более известные как «зеленые береты»

Фото: Mark Wilson / Getty Images

Солдат Воздушно-десантных войск США

Фото: Senior Airman Ryan Conroy / U.S. Air Force / DVIDS

Бойцы Королевского танкового полка Великобритании

Фото: Steve Parsons / Pool / Reuters

Военнослужащие Иностранного легиона Франции

Фото: Ranu Abhelakh / Reuters

Швейцарский гвардеец Ватикана

Фото: Remo Casilli / Reuters

Солдаты нидерландской Королевской морской пехоты

Фото: Peter Dejong / AP

Бойцы спецназа Военно-морского флота Италии

Фото: Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio / Getty Images

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