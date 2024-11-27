Владимир Путин учредил День морской пехоты

Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает в Вооруженных силах России День морской пехоты на 27 ноября. Прежде праздник отмечали в этот день на основании приказа главкома ВМФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Изменения вносятся в указ президента «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». Изменения вступили в силу в день подписания — 27 ноября.

День морской пехоты официально отмечается 27 ноября с 1996 года. Прежде основанием для этого был приказ главнокомандующего Военно-морским флотом России «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности». День морской пехоты приурочен к созданию «полка морских солдат» по указу Петра I от 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года. В 2024 году празднуется 319-я годовщина со дня образования морской пехоты.