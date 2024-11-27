Экс-начальника службы Минобороны просят привлечь к уголовному делу «Спецтехники»

Главная военная прокуратура просит привлечь к уголовной ответственности экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны Илью Тимофеева по статье об использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Новое обвинение, которое могут инкриминировать господину Тимофееву, связано с заключением пяти контрактов Минобороны со «Спецтехникой», сообщила адвокат Юлия Нитченко ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура направила главному военному следственному управлению СКР поручение о преследовании по п. «б», ч. 2, ст. 285.4 УК РФ (использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия), рассказала госпожа Нитченко. По словам адвоката, дело ее подзащитного «имеет полную взаимосвязь» с делом в отношении топ-менеджеров «Спецтехники». Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия.

По информации «Ъ», в сентябре главное военное следственное управление СКР приступило к повторному расследованию уголовного дела в отношении Ильи Тимофеева. Полковник обвинялся в незаконном допуске к работе со списанной бронетехникой компании, не имевшей соответствующей лицензии, а также получении взяток от другой фирмы. Позднее с него сняли обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «От бронетехники осталась только взятка».