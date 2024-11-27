Часть Херсонской области вслед за Запорожской осталась без света

В Херсонской области около 5:00 произошло аварийное отключение на линии электропередачи (ЛЭП) ВЛ-330 кВ Джанкой—Мелитополь, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Без электроснабжения временно оставались 172 населенных пункта и более 137 тыс. человек. Спустя час подачу электричества частично восстановили, без света остаются 69 населенных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам господина Сальдо, с утра электроснабжение отключалось в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. К 06:00 электричество восстановили в Геническом и Новотроицком округах.

«Без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов. На месте работают специалисты ПАО "Россети" Таврического филиала. Восстановление идет максимально быстрыми темпами»,— написал губернатор в Telegram.

Сегодня, 27 ноября, с утра Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за повреждения ЛЭП. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил об отключении электричества в 7:38, социально значимые объекты в регионе подключены к резервным источникам питания. Этой осенью уже несколько раз оказывался обесточен запорожский город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС.