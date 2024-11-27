Глава Карабаша ушел в отставку

Глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко сложил полномочия. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Господин Афанасенко поблагодарил за возможность быть мэром в течение двух лет и назвал пост, который займет дальше:

«Карабаш — уникальная территория, с грандиозными перспективами развития! Теперь я буду не просто участвовать в развитии Карабаша в новой должности советника президента РМК по работе с территориями, но и постараюсь транслировать наш положительный опыт на другие города присутствия компании в Челябинской области!» — заявил экс-глава Карабаша.

В ближайшее время начнется прием заявок кандидатов на должность мэра.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре лидер ЛДПР в Челябинской области Виталий Пашин намеревался направить в адрес губернатора и совета депутатов Карабаша обращения о несоответствии занимаемой должности Станислава Афанасенко. По мнению представителя партии, мэр не справлялся с проблемами ЖКХ.

Виталина Ярховска