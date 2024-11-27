За ночь над российскими регионами сбили 22 украинских БПЛА

Минобороны сообщило, что силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотника. Десять БПЛА сбили над территорией Ростовской области, семь — над территорией Белгородской, два — над территорией Воронежской. По одному БПЛА уничтожено над Курской, Брянской и Смоленской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь говорил, что дроны сбили над Родионово-Несветайским районом. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Воронежский губернатор Александр Гусев также заявил об отсутствии жертв или последствий на земле. Власти остальных регионов пока не комментировали атаки.

На этой неделе глава Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил ввести ограничения на движение и парковку автомобилей в окрестностях Шебекино. Он пожаловался на беспечность местных жителей, из-за которой власти тратят деньги на восстановление их пострадавших от обстрелов Украины машин.

Подробности — в материале «Ъ» «Белгородцы постоят на своем».