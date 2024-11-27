Правительство не поддержало идею освободить от НДФЛ выплаты за больничный

Правительство России не поддержало проект закона об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Это следует из текста заключения на предложение депутатов от «Справедливой России—За правду» (СРЗП), который есть в распоряжении ТАСС.

Согласно отзыву правительства, концептуально предложение СРЗП усилить соцзащиту различных категорий граждан не вызывает возражений. Наряду с этим отмечается, что пособие по нетрудоспособности не является госпособием, а выплачивается гражданину из средств после уплаты страховых взносов на обязательное соцстрахование.

«Пособие по временной нетрудоспособности (направлено.— "Ъ") на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений), то есть дохода, который по общему правилу подлежит налогообложению, в связи с чем предлагаемое изменение не вполне корректно»,— сказано в документе.

В правительстве добавили, что доходы от НДФЛ поступают как в региональные, так и в местные бюджеты и расширение списка освобождаемых от подоходного налога доходов негативно отразится на их исполнении.

Ранее председатель СРЗП Сергей Миронов и первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков предложили освободить выплаты за больничный от подоходного налога. По мнению депутатов, пособие по временной утрате трудоспособности является не доходом, а компенсацией в случае заболевания или травмы, ухода за родственником или реабилитации в санаториях. Как заявлял господин Ремезков, временно нетрудоспособные люди не только не получают заработка, но им еще приходится отдавать часть средств в виде уплаты НДФЛ.