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Коммерсантъ FM
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Выплаты за больничный предложат освободить от подоходного налога

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и его однопартиец, первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Об этом сообщили в пресс-службе СРЗП.

Согласно документу, который есть в распоряжении ТАСС, предлагается внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. По действующему законодательству, от налогообложения освобождаются любые государственные пособия, кроме пособий по временной утрате трудоспособности. Авторы инициативы отметили, что оно является не доходом, а компенсацией в случае заболевания или травмы, ухода за больным родственником, карантина посещающего детсад ребенка в возрасте до семи лет, реабилитации в российских санаториях после стационарного лечения.

В пояснительной записке указано, что сумма пособий по временной нетрудоспособности, которую выплатили в 2023 году, составляет 600 млрд руб., и с этих денег гражданам пришлось платить подоходный налог. Как заявил ТАСС господин Ремезков, временно нетрудоспособные люди и так не могут получать заработок. «Им еще приходится отдавать часть средств в виде налогов. Это уменьшает размер положенной им по закону компенсации»,— отметил депутат.

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