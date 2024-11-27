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Коммерсантъ FM
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Илон Маск: пилотируемые истребители в войнах будущего будут быстро уничтожены

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказал мнение, что пилотируемую людьми авиацию в войнах будущего ожидает поражение. Бизнесмен считает, что в перспективе человечество будет использовать преимущественно гиперзвуковые ракеты и беспилотники.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: File Photo, Reuters

Илон Маск

Фото: File Photo, Reuters

«Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро»,— написал предприниматель на странице в соцсети X.

Ранее Илон Маск заявлял, что использование беспилотных летательных аппаратов в войнах с участием мировых держав повлечет за собой заметное сокращение числе погибших. Бизнесмен добавлял, что в конфликтах будущего должны быть задействованы исключительно ударные дроны, и победителями станут страны, которые создадут самые лучшие БПЛА. Господин Маск также не исключал скорой битвы «роев беспилотников», которая, по его словам, «поразит воображение».

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