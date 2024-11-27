Reuters: команда Трампа оценивает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Команда избранного президента США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках «нового дипломатического толчка». Об этом сообщило Reuters. Отмечается, что эти усилия могут уменьшить риск вооруженного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи 30 июня 2019 года

Фото: Kevin Lamarque/File Photo/File Photo, Reuters Избранный президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи 30 июня 2019 года

Фото: Kevin Lamarque/File Photo/File Photo, Reuters

Источники агентства подчеркнули, что основная цель господина Трампа заключается в восстановлении основных каналов коммуникации между Вашингтоном и Пхеньяном, но дальнейшие политические контакты и их график пока не установлены. В материале говорится, что организация прямых консультаций с Северной Кореей может отойти на второй план в связи с проблемами Вашингтона на Ближнем Востоке и на Украине.

Ситуация на Корейском полуострове ухудшилась на фоне обострения отношений между КНДР и Южной Кореей. Последние три недели Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи со сближением России и КНДР. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересматривают эту возможность, писало агентство Bloomberg. Решение источники агентства связали с необходимостью Южной Кореи учитывать позицию республиканца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южная Корея ходит вокруг да около Украины».