Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Reuters: команда Трампа оценивает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Команда избранного президента США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках «нового дипломатического толчка». Об этом сообщило Reuters. Отмечается, что эти усилия могут уменьшить риск вооруженного конфликта.

Избранный президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи 30 июня 2019 года

Избранный президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи 30 июня 2019 года

Фото: Kevin Lamarque/File Photo/File Photo, Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи 30 июня 2019 года

Фото: Kevin Lamarque/File Photo/File Photo, Reuters

Источники агентства подчеркнули, что основная цель господина Трампа заключается в восстановлении основных каналов коммуникации между Вашингтоном и Пхеньяном, но дальнейшие политические контакты и их график пока не установлены. В материале говорится, что организация прямых консультаций с Северной Кореей может отойти на второй план в связи с проблемами Вашингтона на Ближнем Востоке и на Украине.

Ситуация на Корейском полуострове ухудшилась на фоне обострения отношений между КНДР и Южной Кореей. Последние три недели Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи со сближением России и КНДР. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересматривают эту возможность, писало агентство Bloomberg. Решение источники агентства связали с необходимостью Южной Кореи учитывать позицию республиканца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южная Корея ходит вокруг да около Украины».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...