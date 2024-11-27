«РИА Новости»: использованные ВСУ ракеты ATACMS могли изготовить в 1990-е годы

Использованные Украиной для ударов по Курской области ракеты ATACMS, предположительно, изготовили в 1990-е годы и модернизировали по меньшей мере дважды, сообщил корреспондент «РИА Новости». Вывод он сделал после изучения опубликованных Минобороны России фотографий обломков американских дальнобойных ракет.

Из статьи следует, что ракеты были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems, которая значилась в списках военных подрядчиков США до 1999 года, согласно годовым отчетам американской армии.

В 2000 году подрядчик изменил название на Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Однако его предыдущее наименование на ракетах ATACMS, использованных Украиной для атаки на Курскую область, свидетельствует, что они были произведены в конце 1990-х годов, когда вооруженные силы США начали активно закупать такие ракеты. Срок службы ракет составляет десять лет, поэтому для продления их эксплуатации проводились как минимум две модификации стоимостью примерно $1 млн каждая.

О первом применении украинскими военными ракет западного производства за пределами присоединенных регионов и Крыма Минобороны РФ сообщило 19 ноября. Тогда ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS Брянскую область. 21 ноября стало известно об уничтожении двух британских крылатых ракет Storm Shadow. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на эти удары ВС РФ атаковали украинское оборонное предприятие «Южмаш» в Днепре новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник».

Об оценке Госдумы испытания новейшей ракетной системы — в материале «Ъ» «День "Орешника"».