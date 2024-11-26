Виктор Орбан: если в 2025 году наступит мир, это будет фантастический период
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что 2025 год может стать «фантастическим», если конфликт на Украине будет урегулирован.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Bernadett Szabo, Reuters
«Если 2025-й станет годом мира... мы готовы»,— написал политик на странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Виктор Орбан ранее анонсировал бюджет на следующий год, который предполагает рост экономики страны на 3–5%. В рамках этого бюджета планируются меры социальной поддержки населения. Премьер подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться экономического нейтралитета, сосредоточившись на экономической выгоде и минимизируя политические и идеологические аспекты.