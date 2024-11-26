Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» создана в 2004 году на основании закона «О страховании вкладов в банках РФ». Основная задача АСВ — выплата страхового возмещения по вкладам при наступлении страхового случая в банке. Застрахованы вклады и счета физических лиц, индивидуальных предпринимателей и ряда юридических лиц. Максимальный размер возмещения — 1,4 млн руб. на одного вкладчика в одном банке. В некоторых случаях действует повышенный лимит в 10 млн руб.

АСВ также гарантирует сохранность обязательных и добровольных пенсионных накоплений в НПФ. С начала 2024 года АСВ защищает средства по программе долгосрочных сбережений. Максимальный размер страхового возмещения при наступлении гарантийного случая в НПФ — 2,8 млн руб.

АСВ выполняет функции ликвидатора банков, НПФ и страховых организаций. За время работы агентство проводило ликвидационные процедуры в 822 финансовых организациях.