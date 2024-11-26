Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Магнитку» на домашнем льду в серии буллитов
Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл в серии буллитов «Магнитку» со счетом 2:1б на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба «сталеваров».
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«Вытерпели, отыграли все задание полностью и победили по буллитам. Работа над ошибками ведется каждый день — особенно в голове. Команда находится под контролем главы Удмуртии, поэтому ребята выдаются полностью в каждой игре»,— сказал и.о. главного тренера «Ижстали» Константин Маслюков.
По данным таблицы регулярного чемпионата ВХЛ на вечер 26 ноября, «Ижсталь» занимает 33-ю строчку регулярного чемпионата ВХЛ с восемью победами и 18-ю поражениями. Всего у «сталеваров» — 19 очков.