«Локомотив» всухую проиграл московскому «Динамо»

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» уступил московскому «Динамо». Счет в Москве — 3:0.

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В первом периоде железнодорожники больше атаковали, но так и не смогли забить, хоть и были моменты. В одной из быстрых атак счет открыл нападающий «Динамо» Джордан Уил. Уже в начале второго периода москвичи удвоили счет: отличился Дмитрий Рашевский.

И в середине второго периода защитник «Локомотива» Никита Черепанов промахнулся мимо шайбы, этим воспользовался нападающий «Динамо» Артем Швец-Роговой и отправил шайбу в ворота Даниила Исаева. Железнодорожники выиграли по броскам, но голы забить не дал вратарь «Динамо» Хантер Миска. Во флеш-интервью главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сказал, что сегодня в матче не хватало постоянства и эмоций.

28 ноября в Ярославле «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором».

Алла Чижова