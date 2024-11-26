Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блинкен: США и G7 завершают процедуру передачи Украине доходов от активов РФ

США и страны G7 завершают процесс выделения Украине кредита в $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Фото: Claudia Greco, Reuters

Фото: Claudia Greco, Reuters

«Мы завершаем процесс, чтобы направить $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины»,— сказал господин Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи стран G7. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Госдепа.

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму около €300 млрд. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире систем расчетов и клиринга. Прибыль от них по итогам 2023 года составила €4,4 млрд, а за первые шесть месяцев 2024-го — еще €1,74 млрд.

В июне страны G7 объявили, что до конца года выделят Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц. Ожидается, что средства Украине будут переведены двумя траншами до конца 2025 года. Погасить кредит планируется в течение 45 лет.

Подробнее о кредите — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...