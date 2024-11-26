Блинкен: США и G7 завершают процедуру передачи Украине доходов от активов РФ

США и страны G7 завершают процесс выделения Украине кредита в $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco, Reuters Фото: Claudia Greco, Reuters

«Мы завершаем процесс, чтобы направить $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины»,— сказал господин Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи стран G7. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Госдепа.

После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму около €300 млрд. Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире систем расчетов и клиринга. Прибыль от них по итогам 2023 года составила €4,4 млрд, а за первые шесть месяцев 2024-го — еще €1,74 млрд.

В июне страны G7 объявили, что до конца года выделят Украине кредит на $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц. Ожидается, что средства Украине будут переведены двумя траншами до конца 2025 года. Погасить кредит планируется в течение 45 лет.

Подробнее о кредите — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».