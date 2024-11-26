Чистяков: Мы настаиваем, чтобы ИПОПАТ вернулся в штатный режим — 170 автобусов

Количество автобусов на маршрутах в Ижевске увеличилось со 130-135 машин до 152, сказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия». Он добавил, что к этому привело увеличение заработной платы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Будем и дальше двигаться в этом направлении. Они (ИПОПАТ.—"Ъ-Удмуртия") понимают, что город от них хочет. Мы настаиваем, чтобы перевозчик вернулся в штатный режим — 170-175 автобусов на маршрутах»,— сказал мэр.

Напомним, в начале сентября из-за нехватки транспорта в городе ввели тарифный план «Таймер-ИПОПАТ», который позволяет совершать пересадку с автобуса на автобус в течение 25 минут с момента первой оплаты. Тогда перевозчику не хватало 50 водителей для работы маршрутов в полном объеме.