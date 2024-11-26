Курские баскетболистки проиграли УГМК в матче Премьер-лиги

Женский баскетбольный курский клуб «Динамо» в очередном матче Премьер-лиги в Екатеринбурге уступил лидеру регулярного чемпионата УГМК. Игра завершилась со счетом 88:58 (19:15, 25:14, 14:14, 30:15).

Лучшими в составе курского клуба стали атакующий защитник Яна Эльберг (11 очков), тяжелый форвард Нина Глонти (десять очков и пять подборов) и тяжелый форвард Александра Штанько (девять очков).

По итогам «Динамо» осталось на второй строчке турнирной таблицы с 18 очками. Идущий первым клуб УГМК укрепил лидерство, набрав 20 очков и увеличив отрыв от курянок на два балла.

В следующем туре «Динамо» 8 декабря сыграет в гостях с одноклубницами из Новосибирска, которые занимают восьмое место в чемпионате.

Александр Прытков