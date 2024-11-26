Точную копию кубка чемпионов 1984 года покажут перед матчем «Зенит» — «Крылья Советов»

Перед матчем «Зенит» — «Крылья Советов» на стадионе «Газпром Арена» откроется выставка кубка чемпионов сезона 1984 года. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

«Точная копия чемпионского кубка, который "Зенит" завоевал в сезоне 1984 года, будет впервые в истории представлена широкой аудитории. Данный экспонат был специально изготовлен к годовщине победы в первенстве СССР и передан клубу на вечное хранение»,— рассказали в пресс-службе «Зенита».

Поклонники сине-бело-голубых смогут увидеть легендарный трофей и сделать памятный снимок. Также в этот вечер состоится автограф-сессия футболистов золотого состава, выигравших чемпионский кубок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» вернул петербуржцам культовые пакеты в честь юбилея первого чемпионства.

Дарья Астанина