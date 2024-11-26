Россия запретила въезд 11 британским министрам

Министерство иностранных дел России ввело санкции в отношении 30 граждан Великобритании из числа политических деятелей, представителей военного блока, сотрудников предприятий высокотехнологичного сектора и журналистов. Причиной стали «враждебные действия британской стороны», включая военную поддержку Украины, «граничащую с прямым вовлечением Великобритании в конфликт со всеми сопутствующими эскалационными рисками».

Санкции, предполагающие запрет на въезд в Россию, коснулись 11 министров: внутренних дел Иветт Купер, юстиции Шабаны Махмуд, финансов Рэйчел Ривз, здравоохранения Уэса Стритинга, образования Бриджет Филиппсон, окружающей среды Стивена Рида, по делам предпринимательства и торговли Джонатана Рейнольдса, труда и пенсионного обеспечения Элизабет Кендалл, по вопросам энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности Эдварда Милибэнда, министров по делам Северной Ирландии и Уэльса Хилари Бенна и Джо Стивенс.

Среди лиц, внесенных в санкционный список,— лидеры Палаты общин и лордов парламента Люси Пауэлл и Анджела Смит, заместитель министра обороны Мария Игл, командир 51-й эскадрильи британских ВВС Кит Биссет, топ-менеджеры компаний Callen-Lenz, Safran Seats, Windracers, журналисты газет Times и Daily Mail, депутаты парламента. «Работа над расширением российского ''стоп-листа'' в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена»,— говорится в сообщении МИДа.

Внешнеполитическое ведомство отметило среди враждебных действий Великобритании «бездумную политику руководства этой страны» по поддержке Украины. В середине ноября стало известно, что Великобритания после снятия возражений США разрешила ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Они уже применялись для атак по Курской области. Тем временем сегодня, 26 ноября, МИД РФ вызвал британского посла Найджела Кейси в связи с высылкой дипломата из посольства, которого ФСБ обвинила в шпионаже.