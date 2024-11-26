Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ выразил протест послу Великобритании из-за шпионажа дипломата

Послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси, которого сегодня, 26 ноября, вызвали в МИД РФ, был «заявлен решительный протест». Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Господина Кейси вызвали в МИД в связи со «вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения».

«Тем самым он нарушил п. 2 ст. 26 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 г. №114-ФЗ»,— уточняется в заявлении.

Как заверили в МИД РФ, «российскими компетентными органами получены сведения, подтверждающие принадлежность указанного сотрудника к спецслужбам Великобритании, и выявлены признаки проведения им разведывательно-подрывной работы на территории нашей страны».

Британская сторона была проинформирована об отзыве аккредитации Эдварда Уилкса в связи с нарушением российского законодательства, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

О лишении Эдварда Уилкса аккредитации стало известно сегодня днем. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, дипломат проводил «разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России». По версии спецслужбы, господин Уилкс «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков».

Напомним, в сентябре аккредитации были лишены шесть сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве. По данным ФСБ РФ, в действиях британских дипломатов «были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы».

Как сообщили в ЦОС, к тому моменту у ФСБ были документы, свидетельствующие о том, что «в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР), является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании». После начала СВО он был преобразован в спецслужбу, основной задачей которой «является нанесение нашей стране стратегического поражения», утверждают в ФСБ.

«Выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директората британских дипломатов как угрожающую безопасности РФ»,— заявили тогда в ЦОС. В спецслужбе также предупредили, что при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства будут требовать досрочного прекращения командировок в РФ.

В заявлении МИД РФ от 26 ноября подчеркивается: «Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб». «Бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности РФ»,— говорится в сообщении ведомства. И отмечается, что, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст зеркальный ответ.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...