МИД РФ выразил протест послу Великобритании из-за шпионажа дипломата

Послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси, которого сегодня, 26 ноября, вызвали в МИД РФ, был «заявлен решительный протест». Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Господина Кейси вызвали в МИД в связи со «вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения».

«Тем самым он нарушил п. 2 ст. 26 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15.08.1996 г. №114-ФЗ»,— уточняется в заявлении.

Как заверили в МИД РФ, «российскими компетентными органами получены сведения, подтверждающие принадлежность указанного сотрудника к спецслужбам Великобритании, и выявлены признаки проведения им разведывательно-подрывной работы на территории нашей страны».

Британская сторона была проинформирована об отзыве аккредитации Эдварда Уилкса в связи с нарушением российского законодательства, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

О лишении Эдварда Уилкса аккредитации стало известно сегодня днем. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, дипломат проводил «разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России». По версии спецслужбы, господин Уилкс «сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков».

Напомним, в сентябре аккредитации были лишены шесть сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве. По данным ФСБ РФ, в действиях британских дипломатов «были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы».

Как сообщили в ЦОС, к тому моменту у ФСБ были документы, свидетельствующие о том, что «в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР), является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании». После начала СВО он был преобразован в спецслужбу, основной задачей которой «является нанесение нашей стране стратегического поражения», утверждают в ФСБ.

«Выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директората британских дипломатов как угрожающую безопасности РФ»,— заявили тогда в ЦОС. В спецслужбе также предупредили, что при выявлении аналогичных действий у сотрудников британского диппредставительства будут требовать досрочного прекращения командировок в РФ.

В заявлении МИД РФ от 26 ноября подчеркивается: «Британскому послу было вновь акцентировано, что в Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб». «Бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности РФ»,— говорится в сообщении ведомства. И отмечается, что, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона незамедлительно даст зеркальный ответ.

Анастасия Домбицкая