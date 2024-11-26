Евгений Куйвашев утвердил план празднования 250-летия Верхней Салды
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил отремонтировать объекты сферы культуры и образования, также модернизировать транспортную инфраструктуру в Верхней Салде в рамках подготовки к 250-летию города, которое отметят в 2028 году. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, 26 ноября провели первое заседание оргкомитета по подготовке к юбилею города.
Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ
В план мероприятий включено строительство и реконструкция фильтровальной станции и очистных сооружений, а также строительство и модернизация объектов системы теплоснабжения. К юбилею планируют провести капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Кроме того, в городе планируют отремонтировать школу №2, детский сад №24 и краеведческий музей.
Также запланировано приобретение новых автобусов, строительство автостанции и ремонт железнодорожного вокзала. Заключительным этапом станет благоустройство общественных территорий в парке имени Владислава Тетюхина.