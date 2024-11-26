В среду в Черноземье будет преимущественно облачно, без осадков, -4°С до 0°С
В большинстве регионов Черноземья в среду, 27 ноября, ожидается облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от -4°С до 0°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В Белгороде в течение суток ожидается облачность, без осадков. Температура составит -1°С…0°С.
В Воронеже ближайшей ночью прогнозируется переменная облачность при -3°С. Днем — облачная погода при -1°С. Без осадков.
В Курске температура будет варьироваться от -2°С до 0°С. В течение суток погода будет облачной, без осадков.
В Липецке ночью прогнозируют малооблачную погоду при -4°С, днем — облачную при -1°С. Осадки не ожидаются.
В Орле ночью ожидается облачность с прояснениями при -3°С, без осадков. Днем столбики термометра остановятся на отметке 0°С, прогнозируются облачность и небольшие осадки.
В Тамбове температура составит -4°С…0°С. Ночью возможна переменная облачность, днем — облачность. В течение суток осадки не ожидаются.