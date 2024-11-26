РБК: в Минобороны провели ротацию командующих группировками войск

Три командующих войсковыми группировками армии России сменили свои должности, сообщает РБК со ссылкой на источники. По его словам, решение принято в рамках ротации командного состава, чтобы командующие «сменили обстановку и служебную деятельность».

Первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Иванаева назначили на пост командующего группировкой войск «Восток». Ранее этот пост занимал генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Генерал-лейтенант Александр Санчик стал командующим группировкой войск «Юг». До этого генерал исполнял обязанности командующего войсками Восточного военного округа. На новой должности он сменил генерал-полковника Геннадия Анашкина.

Геннадий Анашкин, в свою очередь, станет руководителем Военной академии имени Фрунзе (с 2008 года — Военный учебно-научный центр сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия ВС РФ»). Источник РБК пояснил, что академией с советских времен руководят генералы, имеющие опыт командующего или начальника штаба военного округа. «Генерал-полковник Анашкин имеет богатый опыт командования войсками в боевых условиях и сможет организовать на его основе качественное образование будущих командиров и командующих»,— заявил собеседник издания. На сайте академии указано, что начальником учреждения является генерал-полковник Александр Романчук.