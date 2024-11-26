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В Лабытнанги мужчину осудили на девять лет по делу о покушении на убийство

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) мужчину осудили на девять лет за попытку убить собутыльника штыковой лопатой и кражу канистры с топливом, сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО. Его признали виновным в подготовке и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105), умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия и суда, ночью 6 декабря прошлого года мужчина пил спиртное в компании знакомых. Во время ссоры осужденный нанес не менее четырех ударов по голове своему приятелю штыковой лопатой. Это привело к открытой черепно-мозговой травме, которая повлекла тяжкий вред здоровью. Пострадавший смог покинуть квартиру и обратиться за медицинской помощью.

Драку остановила женщина, которой виновный нанес не менее шести ударов лопатой по голове и рукам, в результате чего ей причинен легкий вред здоровью. Помимо этого, мужчину признали виновным в краже канистры с дизельным топливом.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на один год.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Тобольский городской суд арестовал 46-летнего водителя Саид-Ахмеда Израилова по делу о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ). Потерпевшим оказался участник специальной военной операции (СВО).

Ксения Тарских

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