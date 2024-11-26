Ростовчанин осужден за покушение на сбыт наркотиков

Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что фигурант в августе прошлого года незаконно приобрел крупную партию наркотиков. Запрещенные вещества он планировал разложить в тайники-закладки на территории Ростова для последующего сбыта. Однако был задержан сотрудниками полиции. Все наркотики изъяты.

Подсудимому назначено восемь с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

Анастасия Казуков