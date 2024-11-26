В полпредстве УрФО рассмотрели более 12 тыс. обращений за 10 месяцев 2024 года

Сотрудники аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) рассмотрели 12 739 письменных и устных обращений граждан в январе-октябре 2024 года, сообщили в пресс-службе. Отмечается, что 6,3 тыс. обращений поступило в приемную президента в Свердловской области, 2,9 тыс. — в Челябинской области, 2 тыс. — в Тюменской области, 519 — в Курганской области, 575 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 234 — в Ямало-Ненецком автономном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно данным полпредства, из 5 403 письменных обращений 28% касались вопросов обороны, безопасности и законности, 27% — экономики, 18,7% — социальной сферы, 13,8% — ЖКХ, 12,5% — государства, общества и политики.

«Приняты меры и положительные решения по 2 791 письменным обращениям граждан. Необходимые разъяснения даны по 2 980 обращениям граждан. В результате выявленных случаев волокиты либо нарушений прав и законных интересов заявителей понесли наказание 486 должностных лиц, виновное в нарушении прав граждан»,— отметили в полпредстве.

В пресс-службе добавили, что поступившие обращения граждан были направлены на исполнение по компетенции в соответствии с поручениями. «Заявителям даны либо уведомления о ходе рассмотрения их обращений, либо разъяснительные ответы. Обращения, поступившие от граждан во время личных приемов, проводимых по поручению президента, взяты на особый контроль»,— заверили в полпредстве.

Василий Алексеев