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45 дольщиков в Ижевске получили жилье после вмешательства прокуратуры

45 участников долевого строительства смогли получить жилье в многоквартирном доме после вмешательства прокуратуры Индустриального района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Многоквартирный дом возводился с привлечением средств граждан. Застройщик должен был сдать его в эксплуатацию до конца июня. В установленный срок он не уложился. Строительство объекта завершилось только после вмешательства прокуратуры. Сейчас ключи от квартир переданы собственникам.

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