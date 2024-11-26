45 дольщиков в Ижевске получили жилье после вмешательства прокуратуры
45 участников долевого строительства смогли получить жилье в многоквартирном доме после вмешательства прокуратуры Индустриального района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Многоквартирный дом возводился с привлечением средств граждан. Застройщик должен был сдать его в эксплуатацию до конца июня. В установленный срок он не уложился. Строительство объекта завершилось только после вмешательства прокуратуры. Сейчас ключи от квартир переданы собственникам.