Более 100 уличных пространств планируют благоустроить в Удмуртии в 2025 году

33 двора и 78 общественных пространств планируют благоустроить в Удмуртии в 2025 году. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на эти цели выделят 398 млн руб. из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В том числе, в Устиновском районе Ижевска начнется первый этап благоустройства «Елки-парка» — здесь появятся пешеходные маршруты и велодорожки. В Воткинске продолжат благоустройство Богатыревского парка, а в Сарапуле — Молодежного. В Глазове обновят площадь театра «Парафраз». В Можге благоустроят сквер Победы.