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Тюменская прокуратура начала проверку после падения рабочего с пятого этажа

В Тюменской области 26 ноября днем на строительной площадке жилого комплекса в д. Дударева Тюменского района во время проведения строительных работ с пятого этажа упал рабочий. Он выполнял работы по возведению бетонных конструкций. Мужчина выжил, его госпитализировали, сообщили пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Фото: прокуратура Тюменской области

Фото: прокуратура Тюменской области

По поручению прокуратуры Тюменской области организована проверка соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,– сообщили в ведомстве.

Валерия Шестопалова

Валерия Шестопалова

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