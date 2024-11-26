На развитие сельских территорий в Удмуртии направят 948 млн рублей в 2025 году

На развитие сельских территорий Удмуртии в рамках нацпроекта в 2025 году направят 948 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Три наших проекта получили поддержку Минсельхоза страны почти в 700 млн руб. В Селтах капитально отремонтируем Центр культуры и искусства, районный дом культуры, протянем уличное освещение и оптоволокно. В Уве начнем строить школу искусств на 150 мест, очистные сооружения, отремонтируем стадион школы №2, сделаем две спортплощадки, будем тянуть оптоволокно. В Кезу построим новый спорткомплекс, отремонтируем районный дом культуры и сети водоснабжения»,— сказал глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии регионального Госсовета.

Кроме того, по словам господина Бречалова, продолжится строительство очистных сооружений и нового корпуса школы в Шаркане. Сообщается, что за пять лет реализации нацпроекта в регионе построено и отремонтировано 75 социальных объектов, включая пять образовательных учреждений.