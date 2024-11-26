Бастрыкин потребовал доклад о незаконной торговле мигрантов в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о незаконной торговле мигрантов в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В СМИ сообщается, что в Екатеринбурге мигранты незаконно осуществляют торговлю продуктами, не отвечающими требованиям безопасности», — рассказали в СКР. Ведомство начало процессуальную проверку по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о том, что мигранты якобы захватили территорию парковой зоны рядом с многоквартирным домом в Екатеринбурге.

Ксения Тарских