Бастрыкин поручил провести проверку из-за захвата парковой зоны в Екатеринбурге
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о том, что мигранты якобы захватили территорию парковой зоны рядом с многоквартирным домом в Екатеринбурге на ул. Академика Шварца, сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Согласно сообщению, для жителей домов «незаконно ограничили» доступ, а после организовали на данной территории автомобильную парковку.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.