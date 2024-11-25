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Бастрыкин поручил провести проверку из-за захвата парковой зоны в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о том, что мигранты якобы захватили территорию парковой зоны рядом с многоквартирным домом в Екатеринбурге на ул. Академика Шварца, сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно сообщению, для жителей домов «незаконно ограничили» доступ, а после организовали на данной территории автомобильную парковку.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.

Валерия Шестопалова

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