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Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года

Показатель покрытия населения увеличился до 98,73%

T2, российский оператор мобильной связи, отчитался за технические работы за девять месяцев 2024 года. В эфир было выведено более 25 тыс. базовых станций – это на 212,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшее количество оборудования было установлено в спальных районах городов, что значительно улучшило показатели по скоростям и покрытию LTE Т2 в регионах присутствия. Всего в 2024 году связь Т2 стала доступна еще для 777 тыс. человек – показатель покрытия населения сетью достиг 98,73%.

Фото: предоставлено t2

Фото: предоставлено t2

В январе-сентябре оператор установил и вывел в эфир более 25 тыс. новых базовых станций по стране, в то время как за девять месяцев 2023 года показатель был на уровне 8 тыс. В основном работы включали в себя емкостное расширение сети и агрегацию частот. Наибольшее количество элементов телеком-оборудования было установлено в макрорегионах «Северо-Запад», «Москва», «Юг» и «Сибирь». При этом в Москве и Московской области оператор продолжает лидировать по темпам строительства на рынке.

В 2024 году технический департамент оператора сконцентрировался на улучшении связи в спальных районах – 23% от общего количества новых сайтов, на реализации программы устранения цифрового неравенства – 10% сайтов и на макрорегиональном развитии – 19%. Помимо этого, оператор активно оснащает связью автотрассы федерального значения и до конца года планирует реализовать еще несколько проектов по улучшению сети.

Компания также провела замеры по скоростям и проанализировала увеличение площади покрытия сети Т2 в регионах присутствия. Благодаря проведенным в 2024 году работам скорость интернета в крупных городах выросла на 20-40%, а показатель покрытия населения связью увеличился до 98,73%.

«В 2024 году мы смогли урегулировать сложности со строительством инфраструктуры и восстановить прежние темпы работы в макрорегионах. Мы продолжаем делать упор на расширение покрытия сети и улучшение качества услуг. Технический департамент выполняет комплексную работу в различных по величине городах: проводит связь в малые населенные пункты и активно реализует проекты в крупных городах. Также за девять месяцев для подготовки к запуску VoLTE в регионах мы провели масштабные работы по совершенствованию центров коммутации по всей стране»,— рассказал технический директор Т2 Алексей Дмитриев.

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