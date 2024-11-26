«Ростех» вновь пригрозил остановкой экспорта из-за высокой ключевой ставки

Дорогие кредиты в условиях высокой ключевой ставки Банка России могут привести к тому, что корпорация «Ростех» приостановит экспорт своей продукции, заявил глава корпорации Сергей Чемезов. 25 октября Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. После прошлого повышения ставки в сентябре господин Чемезов уже говорил о возможной остановке экспорта «Ростеха».

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Я думаю, что сегодня уже экспорт придется, видимо, останавливать, по крайней мере на ту продукцию, которая у нас с длительным сроком производства,— это и авиация, и ПВО, и судостроение и так далее»,— сказал глава корпорации на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Чемезов пояснил, что собственных оборотных средств, чтобы произвести эту продукцию, у «Ростеха» недостаточно. Если же корпорация будет брать кредиты под такой процент, добавил он, это приведет к скорому банкротству.

Повышение ключевой ставки до 21% в октябре Банк России объяснил неослабевающим инфляционным давлением и тем, что рост внутреннего спроса «значительно опережает» возможности предложения товаров и услуг. Кроме того, регулятор допускает очередное повышение ставки на заседании совета директоров в декабре.

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