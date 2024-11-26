Человеческую ногу выловили из Черной речки, СК проводит проверку
Строители выловили из Черной речки человеческую ногу. На место тут же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет проводит проверку, об этом стало известно «Ъ-СПб».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Днем 26 ноября у Чернореченского моста велись работы по укреплению набережной. Случайно строители выловили из воды пакет, в котором лежала часть человеческой ноги в ботинке.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и СК. Акваторию Черной речки обследовали водолазы.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что человеческую ногу выбросило на берег Васильевского острова.