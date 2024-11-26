В Чувашии в 2 раза сократили процесс признания семей и граждан малоимущими

В Чувашской Республике в два раза сократили процесс признания российских семей и граждан малоимущими. Об этом заявили на заседании рабочей группы по внедрению и реализации проекта «Эффективный регион», передает пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

С 1 апреля процесс регистрации малоимущих семей и одиноких граждан полностью перевели в электронный формат. Срок получения услуги сократился с 10 до 5 дней.

По данным Минтруда Чувашии, заявления получили почти 12,2 тыс. семей, из них после 1 апреля около 87,7% — в электронном виде. На 1 ноября зарегистрировали почти 5 тыс. малоимущих, 46,5% подали заявления в электронном виде.

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова сообщила, что на основе реестра планируется назначать и рассматривать меры поддержки.

По информации Минэкономразвития Чувашии, сейчас в проекте «Эффективный регион» участвует 93 организации с 668 проектами.

Диана Соловьёва