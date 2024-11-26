В Ростове лишь 3% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд наличными

Доля пассажиров, оплачивающих проезд в городском транспорте Ростова наличными, составляет всего 3%. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

При этом на услуги по комплексному обслуживанию, поддержке и сопровождению программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы учета и контроля наличных денег в автобусах муниципальный перевозчик «Ростовпассажиртранс» тратит почти 2 млн руб. в месяц.

Доля «Ростовпассажиртранса» на рынке перевозок оценивается в 40%. За пять месяцев текущего года, планируется, что компания перевезет 24,8 млн пассажиров, из которых наличными заплатят 744 тыс.

Ева Китаева