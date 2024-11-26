В Архангельской области открыли крупнейшее месторождение йода

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил об открытии крупнейшего месторождения йодных вод на территории Приморского муниципального округа. По его словам, сейчас в регионе запускается производство по добыче йода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Цыбульский

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Цыбульский

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава региона рассказал, что месторождение йода открыто на территории опережающего развития «Столица Севера». В дальнейшем там планируется создать производство в области косметологии, фармацевтики и другой продукции, включая ВПК. Также господин Цыбульский заявил о планах удвоить объемы добычи алмазов.

«Если сегодня Архангельская область обеспечивает 20% добычи российских алмазов, то мы предполагаем выйти на 40%. У нас хорошие алмазы, ювелирного качества. Поэтому для нас это очень важная и с точки зрения бюджетообразования отрасль»,— подчеркнул губернатор.

В октябре правительство Архангельской области сообщало, что на новом месторождении залежи йода находятся на глубине около 100 метров. Обычно глубина залегания начинается от 1 км. Власти региона планируют удвоить суммарную производительность — до 120 тонн йода в год. Запасов месторождения хватит на производство йода в таком объеме на 25 лет.