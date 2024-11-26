Архангельский губернатор рассказал Путину о планах нарастить добычу алмазов
Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Тот рассказал, что регион намерен увеличить вдвое объем добычи алмазов. Сделать это власти хотят за счет реализации нового проекта по геологическому изучению недр.
Владимир Путин и Александр Цыбульский
Фото: пресс-служба президента РФ
По словам господина Цыбульского, этот проект позволит добывать на территории области порядка 40% общего объема российских алмазов. Сейчас на Архангельскую область приходится 20% добычи. «Мы один из семи субъектов, которые со следующего года входят в проект по геологическому изучению недр на принципе государственно-частного партнерства. Мы в первую очередь ориентируемся на добычу алмазов»,— сказал губернатор (цитата по сайту Кремля).
Александр Цыбульский также заявил, что Архангельская область — «практически первый регион», который проводит «полное, стопроцентное лесоустройство». К концу года власти рассчитывают иметь документы по качеству и составу лесов региона на 93%. Запасы леса в области увеличили больше чем на 5,5 млн куб. м.
Агентство Rapaport прогнозировало, что экспорт алмазов из России по итогам 2024 года может сократиться на 17% год к году, до $3,19 млрд. В 2023 году, по данным Кимберлийского процесса, РФ сократила экспорт алмазов на 12%, до 32,4 млн карат, стоимость поставок снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. Аналитики отмечают, что стоимость алмазов стабилизировалась после двухлетнего падения
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