Архангельский губернатор рассказал Путину о планах нарастить добычу алмазов

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Тот рассказал, что регион намерен увеличить вдвое объем добычи алмазов. Сделать это власти хотят за счет реализации нового проекта по геологическому изучению недр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Цыбульский

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Александр Цыбульский

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Цыбульского, этот проект позволит добывать на территории области порядка 40% общего объема российских алмазов. Сейчас на Архангельскую область приходится 20% добычи. «Мы один из семи субъектов, которые со следующего года входят в проект по геологическому изучению недр на принципе государственно-частного партнерства. Мы в первую очередь ориентируемся на добычу алмазов»,— сказал губернатор (цитата по сайту Кремля).

Александр Цыбульский также заявил, что Архангельская область — «практически первый регион», который проводит «полное, стопроцентное лесоустройство». К концу года власти рассчитывают иметь документы по качеству и составу лесов региона на 93%. Запасы леса в области увеличили больше чем на 5,5 млн куб. м.

Агентство Rapaport прогнозировало, что экспорт алмазов из России по итогам 2024 года может сократиться на 17% год к году, до $3,19 млрд. В 2023 году, по данным Кимберлийского процесса, РФ сократила экспорт алмазов на 12%, до 32,4 млн карат, стоимость поставок снизилась на 7,7%, до $3,7 млрд. Аналитики отмечают, что стоимость алмазов стабилизировалась после двухлетнего падения

Подробности — в материале «Ъ» «Из камней выжимают последнее».