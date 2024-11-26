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Виновника ДТП с пятью пострадавшими в Челябинске арестовали на 15 суток

Индивидуального предпринимателя Алексея Корягина, въехавшего 25 ноября в пять человек, находившихся на островке безопасности на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске, признали виновным в совершении нарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Местный житель проведет 15 суток под арестом. Такое решение принял Калининский районный суд.

Авария произошла днем 25 ноября. 47-летний Алексей Корягин, находясь в алкогольном опьянении, въехал на автомобиле BMW X6 в островок безопасности, после чего, не останавливаясь, двинулся дальше. Пострадали пять человек, в том числе 11-месячный младенец в коляске. По информации регионального минздрава, двоих взрослых отпустили на амбулаторное лечение, двух других и ребенка госпитализировали. В больнице оказались голкипер хоккейной команды «Челмет» Алексей Щетилин и его супруга.

Машину Алексея Корягина после ДТП остановили местные жители, после подъехали полицейские. Медосвидетельствование показало 1,074 промилле алкоголя в крови водителя при норме в 0,3. В отношении виновника аварии составили несколько административных протоколов. 26 ноября наказание вынесли по одному из них. Алексей Корягин признал арест справедливым. Он также отметил: в момент аварии не видел пешеходов и решил, что въехал в столб, иначе не уехал бы с места ДТП.

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер также будет ее отслеживать. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах аварии.

Виталина Ярховска

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