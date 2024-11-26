Таможня Екатеринбурга изъяли четыре открытки из Венгрии с нацистской символикой

Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили четыре открытки в посылке из Венгрии, на которых изображена символика нацисткой Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили четыре открытки в посылке из Венгрии, на которых изображена символика нацисткой Германии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили четыре открытки в посылке из Венгрии, на которых изображена символика нацисткой Германии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что посылка предназначалась жителю Екатеринбурга. Помимо открыток, в ней находились наборы столовых предметов, медали и значки для личной коллекции. При досмотре таможенники обнаружили почтовые карточки с элементами нацистской символики: свастика, «имперский орел» и прочая атрибутика.

Получатель товаров рассказал, что приобрел товары на аукционе. В частности, открытки были заказаны на венгерском сайте для коллекционеров. Он рассказал, что не разглядел символику, поскольку изображение было мелким, но вину признал. В отношении него возбудили административное дело по ст. 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений».

Анастасия Таначева