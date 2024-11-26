В донском заказнике в естественную среду обитания выпустили 14 оленей и 7 ланей

Сотрудники природного заказника «Горненский» выпустили в естественную среду обитания 14 особей европейского оленя и семь особей европейской лани. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

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Как сказано в сообщении, животные были выращены в вольерах заказника и сейчас достигли оптимального возраста для адаптации в дикой природе.

Заказник «Горненский» находится в Красносулинском районе Ростовской области вблизи города Шахты. Его территория поделена на пять кластерных участков, их общая площадь составляет более 8,6 тыс. га.

Расселение животных направлено на стабильное существование на особо охраняемой природной территории популяций копытных животных, а также на поддержание биоразнообразия донского региона. В этом году охотхозяйствами и Дирекцией ООПТ в естественную среду уже выпущено более 10 тыс. животных: ланей, оленей, фазанов и уток-крякв.

Анастасия Казуков