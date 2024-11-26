Директора образовательного учреждения в Удмуртии подозревают в мошенничестве

49-летнего директора образовательного учреждения в Завьяловском районе Удмуртии задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что, пользуясь служебным положением, подозреваемая в 2021-2024 годах нанимала на различные должности своих знакомых и родственников. При этом нанятые сотрудники фактически не исполняли своих служебных обязанностей. Тем самым они незаконно получили зарплаты на общую сумму около 250 тыс. руб.

На руководителя учреждения возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Противоправная деятельность пресечена в рамках совместной работы региональных СУ СК и МВД. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.