Петербургский арбитраж прекратил производство по последнему «мебельному» иску Ивлеевой

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по новому иску блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Ларичкину. Госпожа Ивлеева ранее требовала взыскать с бизнесмена более 1 млн рублей за срыв сроков поставки мебели. На изменения в материалах дела обратило внимание РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным, опубликованным на сайте суда, в октябре было зарегистрировано ходатайство телеведущей об отказе от иска. К производству само заявление было принято 16 сентября 2024 года.

Сумма иска госпожи Ивлеевой к ИП составляла 1 109 952 рубля. По решению суда ей было выплачено около 6 тыс. руб. В июне Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу блогера на вынесенное решение.

Изначально иск был подан в связи со срывом сроков поставки мебели. Договор стороны заключили в декабре 2022 года. При этом мебель не была смонтирована в срок, утверждает истица.

Дарья Астанина