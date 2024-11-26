Илон Маск раскритиковал власти Калифорнии за возможную отмену льгот для Tesla

Tesla, скорее всего, лишится налоговых льгот в штате, если Дональд Трамп отменит программу льгот для производителей электромобилей на федеральном уровне, сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Илон Маск, до этого публично поддержавший идею господина Трампа отменить выдачу федеральных субсидий в размере $7,5 тыс. на покупку электромобилей, на заявление губернатора Калифорнии отреагировал резкой критикой. «И это несмотря на то, что Tesla — единственный производитель электромобилей в Калифорнии! Это безумие!» — написал господин Маск в соцсети X.

По словам господина Ньюсома, в случае отмены федеральной программы штатам придется действовать самостоятельно. Губернатор не собирается полностью отказываться от программы поддержки перехода населения на электромобили, но намерен внести в нее изменения, чтобы сэкономить средства бюджета. В частности, господин Ньюсом хочет отказаться от поддержки крупных автоконцернов.

Ранее Илон Маск заявлял, что отмена субсидий на покупку электромобилей Tesla практически никак не скажется на финансовом положении его компании. При этом, по его словам, данная мера окажется разрушительной для американских конкурентов Tesla.

О том, как Илон Макс включился в работу переходной администрации в США, читайте в материале «Ъ» «Show Musk Go On».

Кирилл Сарханянц