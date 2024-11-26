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Коммерсантъ FM
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Суринам поделится с гражданами нефтяными доходами

Президент Суринама Чан Сантохи объявил о программе, предусматривающей «роялти для всех» — выплаты всем гражданам страны из нефтегазовых доходов. Каждый суринамец получит единовременно по $750 на сберегательный счет. Президент заявил, что таким образом жители страны смогут «получить выгоду и прибыль от добычи нефти и газа». В начале ноября о выплатах за счет нефтегазовых доходов сообщила соседняя Гайана — там каждому гражданину выплатят около $480.

Крупные месторождения нефти и газа были обнаружены в территориальных водах Суринама и Гайаны в 2015 году. В октябре нынешнего года французская Total объявила о запуске у берегов Суринама проекта по добыче нефти, инвестиции в который составят $10,5 млрд. Годовой ВВП Суринама составляет $3,4 млрд, при этом, по некоторым прогнозам, в ближайшие 10–20 лет страна заработает на экспорте нефти и газа около $10 млрд. Ранее Суринам по примеру Норвегии создал суверенный фонд, в который должна поступать часть нефтегазовых доходов.

Яна Рождественская

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